Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalışıyor.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle