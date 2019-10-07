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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.10.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksün ilçelerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırıları gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiden 3'ü yakalandı. Olayın temmuz ayında meydana gelen bir cinayet nedeniyle aileler arasında oluşan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyen Şener Barut'a bir araçtan silahla ateş edildi.
Ağır yaralanan Barut, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraşta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

Olay yerinden kaçan şüpheliler, daha sonra Elbistan-Göksun kara yolunda seyreden ve içinde hayatını kaybeden Barut'un kardeşi Caner (42) ve yeğeni Akın Barut'un (13) bulunduğu ticari taksiye ateş açtı.

Saldırıda Caner ve Akın Barut ile ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli (68) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Caner Barut ile Güngör Köleli Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kahramanmaraşta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

OLAYDA "KAN DAVASI" ŞÜPHESİ

Güvenlik güçlerinin, olayın ardından kaçan aynı aileden A.K, T.K. ve İ.K'yi yakaladığı, E.K'yı da yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, olayın temmuz ayında meydana gelen bir cinayet nedeniyle aileler arasında oluşan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Kahramanmaraşta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

Olayda hayatını kaybeden Şener ile yaralanan Caner ve Akın Barut'un, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'i öldürdüğü gerekçesiyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Öner Barut'u ziyaretten döndüğü öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 zanlının ise öldürülen muhtar Hasan Kandil'in akrabaları olduğu belirtildi.

Kahramanmaraşta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

Bu arada Şener Barut'un hayatını kaybettiği saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Görüntüde, hafif ticari aracın durakta bekleyen kişinin önünde durma, daha sonra durakta bekleyen kişinin yere düşme anı yer aldı.

Kahramanmaraşta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

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