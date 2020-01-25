MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 18:04,Son Güncelleme:/

Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ve midibüs, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle