Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.01.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında ‘gaybubet’ evlerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı evlerin bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Çok sayıda gaybubet evi tespit eden polis ekipleri, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan bir şahsın eşi olan N.Ö.’den şüphelenerek takibe aldı. Takibe alınan kadının bazı evlere temel gıda malzemeleri taşıdığını fark eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Baskında FETÖ üyeleri tarafından 5 gaybubet evi ortaya çıkartılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Takip sırasında örgüt üyesiyle birlikte yakalandı

Operasyonda örgüt evlerine gıda malzemesi taşıyan N.Ö., polisin takibi sırasında Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde araçta gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.Ö.’nün yanında ise ByLock kullandığı tespit edilen ve uzun süredir aranan Meryem S. de yakalandı. N.Ö.’nün kullandığı araca eşlik eden örgütle bağlantılı bir otomobil de durdurularak 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarındaki çok miktarda kuru gıda malzemesi dikkat çekti.

3 şüpheli tutuklandı, 5’inin sorgusu sürüyor

Gaybubet evlerinde kalan ve onlara yardım ve yataklık yapan 11 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Şule Y., Meryem S. ve Rabia K. tutuklandı. 3 şüphelinin adli kontrol verildiği operasyon kapsamında gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise emniyette ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gaybubet evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları ve mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ve öğretmen olduğu, çoğunluğun Bylock kullanıcısı olduğu ve 5 ayrı ilden uzun süredir arandıkları öğrenildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerden çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailesi defterini buldu. Emine'nin sır ölümünün nedeni ortaya çıktı

'Çok yakında huzura kavuşturacağız'

İstanbul'da bira fabrikasında yangın çıktı

Rıza Sarraf borçlarını ödemedi... Ebru Gündeş'e haciz şoku