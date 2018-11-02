Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün gece Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 3. kilometresindeki bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede pamuk balyalarına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 6 araç ve 18 personelle 1 saat içinde söndürdü. İçten içe yanmaya devam eden sıkıştırılmış pamuk balyaları ise gömülmek üzere itfaiye nezaretinde risksiz bir alana götürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tekstil fabrikasında maddi hasar meydana geldi.
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