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    Kahramanmaraş'ta cuma namazı saat kaçta? Kahramanmaraş cuma namazı vakti

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Öğle saatlerinin gelmesi ve cuma namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraşlılar da cuma namazı saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş cuma namazı vaktini öğrenerek namazı vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı saatini sorguluyor. Peki, Kahramanmaraş'ta cuma namazı saat kaçta kılınacak?

    Kahramanmaraş cuma namazı saati, şehirde günün en çok merak edilen konularından oldu. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ezanın okunacağı ve cuma namazı ibadetinin gerçekleştirileceği saati sorguluyor. İşte, 13 Temmuz Kahramanmaraş cuma namazı saati...

    KAHRAMANMARAŞ'TA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saati araştırmalarına başladı. Kahramanmaraş'ta ikamet eden vatandaşlar da 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı Kahramanmaraş cuma namazı saati...

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre cuma namazı Kahramanmaraş'ta saat 12:44'te okunacak ezanın ardından cemaatle birlikte kılınacak.

    CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

    Cuma gününün özelliklerinden biri ve en önde geleni Cuma namazıdır. Cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır. Peygamberimiz ilk Cuma namazını, Ranûna vadisinde kıldırmıştır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağırıldığınızda, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmaktadır (Cum'a, 62/9). Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.

    Cumanın farzı iki rekattır. Hanefîlere göre farzdan önce dört ve sonra da dört rekat sünnet kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

    Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, yolculara ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir. Bununla birlikte, Cuma namazını kılmaları halinde geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

    Hanefîlere göre Cuma namazının Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınması, namazdan önce hutbe okunması, Cuma kılınan yerin halka açık olması, imam hariç en az üç kişilik bir cemaatin olması, Cuma kılınan yerin şehir hükmünde olması gerekir. Cuma günü namazdan önce gusül abdesti almak, temizlik yapmak ve namaza hazırlanmak, temiz elbiseler giymek, güzel kokular sürünmek Cuma'nın adabındandır.

     

    Etiketler: cuma saatleri
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