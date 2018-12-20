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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Kahramanmaraşlı parti ve STK’lardan birlik ve beraberlik mesajı

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Kahramanmaraşlı parti ve STK’lardan birlik ve beraberlik mesajı

Kahramanmaraş'ta 'Maraş olaylarının' 40. yılına ilişkin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik bildirisi yayınlandı. Bildiride 'Maraş’ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız’ mesajı verildi.

STK'lar ve siyasi parti temsilcileri adına bildiriyi okuyan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevisi ve Sünnisiyle Maraşlılar'ın beraberce oluşturduğunu söyledi.

40 kişinin katıldığı toplantı sonrası çıkan ortak bildiri şöyle;
“Kahramanmaraş’ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevisi ve Sünnisiyle Maraşlılar beraberce oluşturmuşlardır.
Anadolu'ya, dünyaya örnek Maraş kahramanlığını; Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türk'ü, Türkmen'i, Çerkez'i el ve gönül birliği ile ortaya koymuştur.
Maraş’ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur.
1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgâhlanmıştır.
İnsan sevgisinden yoksun vesayet odakları 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yapmışlardır.
1978 olaylarının mağdurları; Alevi'dir, Sünni'dir, Kürt'tür, Türk'tür. Bütün Maraş'tır. Türkiye demokrasisidir.

Bütün Maraşlılar'ın tel'in ettiği ve önemli dersler çıkardığı 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir.
Maraş’ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız.

Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders;
*  Daha çok insan sevgisi,
*  Daha çok dayanışma,
*  Daha çok demokrasi,
*  Daha çok şeffaflık,
*  Daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır.

Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamamasını asla istemiyoruz.”

Kardeşlik bildirisini AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Baro Başkanı Burak Gül, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Sekreteri Alicem Gencer, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Bülbül, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Tabip Odası Başkanı Harun Çetin, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Erdal Karakaya ve Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen imzaladı.

Kahramanmaraşlı parti ve STK’lardan birlik ve beraberlik mesajı

 

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