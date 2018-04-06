Kahramanmaraş'ın hayalet köyü: Sülüklü

CHP PM Üyesi Ali Öztunç’un verdiği bilgiye göre 1950’lerden bu yana büyük bir köy olan Sülüklü, göçlerle 20 haneye kadar düştü. Büyükşehir Yasası’na göre mahalle statüsü alması gereken Sülüklü, resmi kayıtlardan silindi. Bu durum vatandaşların hayatını kâbusa çevirdi. Öyle bir adres, resmi olarak görülmediği için elektrik ve su abonesi olamayan Sülüklü sakinleri, evlerine kapı numarası dahi alamadı. Öztunç, “Bir mahalle hayalet gibi. Bu çağda 24 evin olduğu mahallede evlerde elektrik yok, su yok. Adeta ilkel çağ yaşanıyor” dedi.