Kahramanmaraş ve Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık okullar nerelerde tatil?

Adana'da şiddetli sağanak yağışlar etkisini devam ettirirken bazı ilçelerde eğitim öğretime bugün ara verildi. Metoeoloji'nin değerlendirmesine göre yağışların yarın için de devam etmesi beklenirken, Adana'da yaşayan kamu çalışanları, öğrenci, eğitimci ve velilerin gözü Adana Valiliği'ne çevrildi. Peki, yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil? İşte, 25 Aralık Adana tatil haberleri.

23 Aralık gecesinden beri sağanak yağışların devam ettiği Adana için Meteoroloji Genel Müdürülüğü yeni uyarıda bulundu. Salı günü 4 ilçede okullar tatil olurken, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yarın için kamu kurumu bazı çalışanlarının izinli sayılacağını duyurdu. Bazı ilçelerde de yarın eğitim öğretime ara verildi. Peki, yarın Adana'da nerelerde okullar tatil? İşte, 25 Aralık Adana tatil olan ilçeler ve kamu kurumları için yapılan açıklama.

ADANA'DA YARIN NERELERDE OKULLAR TATİL?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.



Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Sevgili, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaymakam Sevgili, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Öte yandan, ilçede yoğun şekildeki kar nedeniyle saat 16.00'dan beri ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

KAMU KURUMLARI YARIN TATİL Mİ?

Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti.

SAĞANAK KENTİ VURDU

dana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.