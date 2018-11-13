Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Kahramanmaraş merkezli Ankara, Mersin ve Elazığ illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve terör örgütünün özel kripto haberleşme ağı olan ByLock kullandığı belirlenen 3'ü kadın 5 kişi evlerinde gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.
Aralarında halen kamuda memur, özel sektör çalışanı, öğrencilerin bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere Kahramanmaraş emniyetine getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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