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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
15.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Kahramanmaraş - Kayseri yolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi

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Kahramanmaraş - Kayseri yolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Kentte dün gece etkili olan sağanak, bu sabahtan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı.

ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Kar yağışının özellikle karayolunun Kürtül, Beşoluk ve Keklikoluk mevkilerinde etkili olduğu ve bazı araçların kaydığı belirtildi. Trafik ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndan Kayseri'ye gidiş yönünü ulaşıma kapatıp, araç geçişine izin vermedi. Polisler, kar ve araç kaymalarından dolayı yolun kapalı olduğunu belirtip, sürücülerden araçlarını uygun bir yere çekip beklemelerini istedi, yolun açılması durumunda kendilerine bilgi verileceğini söyledi. Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Çağlayancerit ilçesinde okullar bugün için tatil edilirken, Nurhak'ta bugün ve yarın olmak üzere eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesi, Onikişubat ilçesinin Tekir ve Ilıca bölgelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Andırın ilçesine bağlı Akifiye, Rıfatiye, Altınyayla ve Geben'deki okullarda, Elbistan ilçesinin Karamağara ve Karahasanuşağı bölgelerinde taşımalı eğitim veren okullar ile Keçemağra İlkokulu'nda, Türkoğlu ilçesindeki Aydın Kavak İlkokulu, Doluca Şehit Ali Can İlk/Ortaokulu, Kaledibi İlkokulu, Murat Çakıroğlu İlk/Ortaokulu, Yeşilyöre Karauşağı İlkokulu, Yeni Pınar İlkokulu, Beyoğlu Karalar İlkokulu, Beyoğlu Yukarı Sarılar İlkokulu, Yol Deresi İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi.

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