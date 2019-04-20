Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...
Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.
Okunan özgeçmişlerde şu ifadelere yer verildi: "Sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."
Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.
Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Törene Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Mine Çağlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
ACI HABER IĞDIR’A ULAŞTI
Şehit düşen sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki ailesine acı haber verildi. Iğdır'daki askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileri eşliğinde, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çiyapul'un (26) ailesine acı haberi vermek için Aralık ilçesine geldi. Askeri yetkililerin şehadet haberini verdiği şehit Çiyapul'un ailesi, şehidin babaevini Türk bayraklarıyla donattı. Bekar olan Çiyapul'un naaşının Hakkari'deki Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Aralık ilçesine götürülerek burada defnedileceği belirtildi.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN ŞEHADET HABERİ GELDİ
Giresun'un Espiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin görev yaptığı Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehit ateşinin düştüğü Şehit Piyade Er Murat Şahin’in Espiye’nin Yeniköy köyündeki baba ocağındaki evi ise Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Er Murat Şahin, memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii'nde yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
DAYISI DA 1993 YILINDA ŞEHİT OLMUŞ
Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehadet haberinin, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi.
KIRIKKALE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) acı haberi ailesine ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.
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