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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.04.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

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Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.

Okunan özgeçmişlerde şu ifadelere yer verildi: "Sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Mine Çağlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

ACI HABER IĞDIR’A ULAŞTI

Şehit düşen sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki ailesine acı haber verildi. Iğdır'daki askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileri eşliğinde, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çiyapul'un (26) ailesine acı haberi vermek için Aralık ilçesine geldi. Askeri yetkililerin şehadet haberini verdiği şehit Çiyapul'un ailesi, şehidin babaevini Türk bayraklarıyla donattı. Bekar olan Çiyapul'un naaşının Hakkari'deki Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Aralık ilçesine götürülerek burada defnedileceği belirtildi.

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN ŞEHADET HABERİ GELDİ

Giresun'un Espiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin görev yaptığı Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehit ateşinin düştüğü Şehit Piyade Er Murat Şahin’in Espiye’nin Yeniköy köyündeki baba ocağındaki evi ise Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Er Murat Şahin, memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii'nde yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

DAYISI DA 1993 YILINDA ŞEHİT OLMUŞ

Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehadet haberinin, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

KIRIKKALE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) acı haberi ailesine ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

 

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