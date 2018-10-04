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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
04.10.2018 - 22:32, Son Güncelleme:

Kahramanlara kalleş pusu

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Kahramanlara kalleş pusu

Batman’dan dün sabah yine yürekleri yakan bir haber geldi. Teröristlerin Gercüş’te yola tuzakladıkları bombayı saat 06.00 sıralarında patlatmaları sonucu 8 kahraman şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı. Patlayıcının çok güçlü olduğu, bu nedenle zırhlı personel taşıyıcının çok ciddi hasar aldığı ifade edildi . Düzeneğin yakın zamanda kurulup tuzaklandığına dair yolda henüz bulguya rastlanmadı.
 Güvenlik kaynakları, bombalı düzeneğin yıllar önce yolun altına yerleştirilmiş yani uykuya bırakılmış olabileceğini, kısa süre önce de kablo uzatılarak patlatılmaya hazır hale getirildiğini değerlendiriyor. Batman ve civarında uzun zamandır terör saldırısı olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, bölgede uykuya bırakılmış bombaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR - ÖMER YİĞİT ULUS: DÜĞÜN İÇİN İZİN ALMIŞTI

İZMİRLİ Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (28), önceki akşam operasyon öncesi babası Yücel Ulus’u arayarak dayısının oğlunun cuma günü yapılacak düğünü için izin aldığını ve operasyondan sonra yola çıkacağını söyledi. Annesiyle de konuşan Ulus, sağlığının iyi olduğunu ve kendisini merak etmemelerini istedi. Dün sabah Ulus’un şehit olmasının ardından ailesine acı haber verildi. Yücel Ulus oğlunun şehit olduğunu öğrenince fenalaşıp bayıldı. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus’un da astsubay olduğu ve İzmir’de görev yaptığı belirtildi.

ANTALYA - ALİ HEKİM: 25 GÜNLÜK EVLİYDİ

ŞEHİT Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (27), 9 Eylül’de Arzu Hekim’le evlenmişti. Bir haftalık iznin ardından da birliğine teslim olmuştu. Antalya’nın Aksu ilçesindeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, dün sabah saatlerinde askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, Aksu Belediyesi ev önünde taziye çadırı kurdu. Şehit Hekim’in cenazesinin memleketi Isparta’da toprağa verileceği bildirildi.

Kahramanlara kalleş pusu

BALIKESİR - OKAN DİNÇER: PAZARTESİ İZİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Bekâr olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’ndeki evine acı haberi Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu verdi. Anne Arife ve baba Tezcan Dinçer haberle birlikte büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer’i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Şehidin pazartesi günü iznini tamamlayıp görevine döndüğü bildirildi.

ANKARA - ÖZGÜR CAN İNCE: EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

ŞEHİT olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26), Ankara Etimesgut’ta ailesiyle yaşıyordu. Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanlara kalleş pusu

ESKİŞEHİR - NEŞET GÖK: KARDEŞİ ‘ŞEHİT OLURSUN’ DEMİŞ

JANDARMA Uzman Çavuş Neşet Gök’ün (25) şehit olduğu haberi Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde yaşayan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök’e, eve gelen askeri yetkililer verdi. Gök’ün komşuları, şehidin 19 yaşındaki kardeşi Batuhan’ın bir süre önce Eskişehir’e izne gelen ağabeyi Neşet Gök’ün tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

AMASYA - SÜLEYMAN AYDIN: TAYİNİNİ BEKLİYORDU

AMASYA Suluova’da yaşayan Fatma ve Niyazi Aydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın (29), iki yıl önce Dilek Aydın’la evlendi. Bir süredir PKK operasyonlarında görev alan Aydın, doğudaki mecburi hizmetini tamamlamış ve batı illerinde görev yapmak üzere tayinini bekliyordu. Aydın’ın şehit olduğu saatlerde anne ve babası hastanede diş tedavisi görüyordu. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, aileyi evde bulamayınca yakınlarının aracılığıyla eve dönmelerini istedi. Oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba fenalaşınca sağlık görevlileri müdahale etti.

 

KIRIKKALE - YAHYA ŞEN: GATA’YA GÖTÜRÜLÜRKEN YOLDA ŞEHİT OLDU

 

Saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara’daki GATA’ya getirilirken yolda şehit oldu. Bekar olan Şen’in acı haberi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Akacakavak köyünde oturan ailesine verildi.

Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz’ün tedavisi ise sürdürüyor.

Kahramanlara kalleş pusu

SAMSUN - UĞUR GÖKSU: AMCAYA GÖZYAŞI

SAMSUNLU şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29), yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ’la nişanlanmıştı. Göksu, nişanlısıyla sık sık telefonla konuşuyor ve mecburi doğu hizmeti sonrası yapmayı planladıkları düğünün hazırlıkları hakkında bilgi alıyordu. Şehit olmadan bir gün önce de Nesrin Atağ’la konuşan Uğur Göksu, sabah operasyona çıkacaklarını söyleyip her operasyon öncesi yaptığı gibi helallik istedi. Göksu’nun şehit olduğu haberi Ladik ilçesinde yaşayan babası Arif ve annesi Fidase Göksu ile 4 kardeşine ilçe yöneticilerince verildi. Şehidin yeğeni Halil Göksu amcası için gözyaşı döktü. m DHA

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