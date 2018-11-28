Kahramanlar uğurlandı
İstanbul Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan askerler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bitlisli şehidi uğurlayanlar arasında 40 günlük bebeği de vardı.
ŞEHİT Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitler Şaylan ve Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.
Şehidin eşi Emine Bekli
Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Şaylan ve Bekli’nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına konuldu. Tören geçişi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Julide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, güçlükle ayakta durabilen şehit anneleri ve eşlerini teskin etmeye çalıştı. Törene pilot kıyafetiyle katılan şehit Emre Vahit Bekli’nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehitler, Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnedildi.
Bursa
‘BİR TANEM BENİ BIRAKIP GİTME’
Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa’da önce baba ocağına getirildi. Şehidin eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Şebnem Yurtsever, 1.5 yıl önce evlendiği eşinin tabutuna sarılarak “Bir tanem, beni bırakıp gitme” diye gözyaşı döktü. Genç kadının feryadı yürekledi dağladı. Şehidin cenazesi tören için Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi’ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. Şehit Aykut Yurtsever, Hamitler Şehitliği'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
40 GÜNLÜK EBRAL’DAN BABAYA VEDA
İSTANBUL’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41) için memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı spor salonuna gelen şehidin annesi Sakine Aslan, tek erkek evladı için Kürtçe ağıtlar yaktı. Gözyaşı döken şehidin annesiyle emekli güvenlik korucusu babası Adem Aslan, kız kardeşleri Leyla, Şükran, Ceylan, Güldünya Aslan ve eşi Zeynep Aslan'ı askerler teselli etmeye çalıştı. Şehidin ablası Ceylan Aslan törene askeri parkayla katıldı. Şehidin 3 çocuğundan biri olan 40 günlük Ebral da törene getirildi. Şehit Şahin Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde defnedildi. (Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/DHA)
Bitlis
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