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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA-DHA
28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kahramanlar uğurlandı

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Kahramanlar uğurlandı

İstanbul Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan askerler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bitlisli şehidi uğurlayanlar arasında 40 günlük bebeği de vardı.

ŞEHİT Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanlar uğurlandı

Şehitler Şaylan ve Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Kahramanlar uğurlandı

Şehidin eşi Emine Bekli

Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanlar uğurlandı

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Şaylan ve Bekli’nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına konuldu. Tören geçişi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Julide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, güçlükle ayakta durabilen şehit anneleri ve eşlerini teskin etmeye çalıştı. Törene pilot kıyafetiyle katılan şehit Emre Vahit Bekli’nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehitler, Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnedildi.

Kahramanlar uğurlandı

Bursa

‘BİR TANEM BENİ BIRAKIP GİTME’

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa’da önce baba ocağına getirildi. Şehidin eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Şebnem Yurtsever, 1.5 yıl önce evlendiği eşinin tabutuna sarılarak “Bir tanem, beni bırakıp gitme” diye gözyaşı döktü. Genç kadının feryadı yürekledi dağladı. Şehidin cenazesi tören için Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi’ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. Şehit Aykut Yurtsever, Hamitler Şehitliği'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanlar uğurlandı

40 GÜNLÜK EBRAL’DAN BABAYA VEDA

İSTANBUL’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41) için memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı spor salonuna gelen şehidin annesi Sakine Aslan, tek erkek evladı için Kürtçe ağıtlar yaktı. Gözyaşı döken şehidin annesiyle emekli güvenlik korucusu babası Adem Aslan, kız kardeşleri Leyla, Şükran, Ceylan, Güldünya Aslan ve eşi Zeynep Aslan'ı askerler teselli etmeye çalıştı. Şehidin ablası Ceylan Aslan törene askeri parkayla katıldı. Şehidin 3 çocuğundan biri olan 40 günlük Ebral da törene getirildi. Şehit Şahin Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde defnedildi.  (Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/DHA)

Kahramanlar uğurlandı

Bitlis

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