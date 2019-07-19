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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.07.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

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Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik çarpışmalarından olan ’Doğruyol-Ataktepe’ muharebelerinin kahramanları 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) geldi.

İlk kez Bolu Komando Tugayının 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan gaziler, ’Sonsuza Kadar Tek Yürek’ sloganıyla geldikleri Ada’da Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC Milli Mücadele Madalyası aldı. 

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

ŞEHİTLİK ANITINA ÇELENK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da ziyaret eden gaziler bugün 20 Temmuz 1974te Barış Harekatının kazanılması açısından dönüm noktası olarak da kabul edilen ’Ataktepe-Doğruyol’ çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesini ziyaret etti.

Dönemin Bolu Komando Tugayının 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve askerlerini Kıbrıslı Türk Mücahitler karşıladı. Sadece DHA’nın görüntülediği buluşmada, eski anılar tazelendi.

St. Hilarion Bölgesi’ndeki anıta çelenk koyan emekli Tuğgeneral Cemal Eruç, daha sonra eski askerlerine seslendi. Eruç, "45 senede hiçbir şey eskimedi. Her türlü anım taptaze. Yakın tarihimizi unutmamalıyız" dedi.

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

’PALAVRA KAHRAMANLIK DEĞİL’

Emekli Tuğgeneral Eruç, eski askerlerin zor şartlarda görev yaptıkları ile ilgili anılarını anlatmasına şöyle cevap verdi;

"Ben size çektirdim kardeşim. Var mı diyeceğiniz. Çünkü hayatta kaldınız. İyi eğitim, zorlu eğitim dağları bayırları dümdüz ettik, yoksa imha olurdunuz. Yunanlı sarmıştı etrafınızı. Rolünüzü hiç unutmayın. Yani palavra kahramanlık değil. Burada siz hayatınızın savaşını yaşadınız. Genç nesiller bunların hiçbirini bilmiyor."

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI

Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Bolu Komando Tugayının 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

20 Temmuz gecesi saatler 24.00ü gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı.

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

10 saati aşkın devam eden çarpışmalarda Bolu Komando Taburu aralarında 3. Bölük Komutanı Üsteğmen Oğuz Yenerin de bulunduğu 7 kahramanını şehit vermişti. Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu Barış Harek?tı sırasında toplam 21 şehit vermiş, 56 personel de yaralanmıştı.

Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi

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