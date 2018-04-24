Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kahraman’la tokalaşmadı

    Kahraman’la tokalaşmadı

    ANKARA
    24.04.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

    Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Daha sonra Birinci Meclis’te tören düzenlendi. Kahraman, Birinci Meclis’teki törenin ardından da TBMM’de kutlamaları kabul etti. Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yer almadığı törende CHP’yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kahraman’ın elini sıkmayıp başıyla selamlaması dikkat çekti. Yedekci, Kahraman’ı ‘Meclis Sohbetleri’ etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması tartışmaları nedeniyle de istifaya davet etmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gülay yedekçi , 23 nisan , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri