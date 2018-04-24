Kahraman’la tokalaşmadı

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Daha sonra Birinci Meclis’te tören düzenlendi. Kahraman, Birinci Meclis’teki törenin ardından da TBMM’de kutlamaları kabul etti. Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yer almadığı törende CHP’yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kahraman’ın elini sıkmayıp başıyla selamlaması dikkat çekti. Yedekci, Kahraman’ı ‘Meclis Sohbetleri’ etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması tartışmaları nedeniyle de istifaya davet etmişti.