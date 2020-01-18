Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un naaşı, dün sabah Şanlıurfa GAP Havaalanında resmi törenin ardından memleketi Eskişehir’e getirildi. Reşadiye Camisi’nde kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Aslıhan Tombul, baba Necdet Tombul, anne Şehnaz Tombul, abla Şerife Duman ve kardeşi Emrah Tombul tabutun başından ayrılmadı. Uzun uzun tabuta sarılan aile, şehidi, naaşını öperek uğurladı. Ablası ve eşi “Bu çok acıymış. Bu acının tarifi yok” derken şehidi “Kahramanım” diyerek uğurladı. Şehidin Kumsal adında 4 yaşında bir kız ve Kıvanç adında 6 aylık bir erkek çocuğu bulunurken, Kıvanç’ı en son 8 günlükken gördüğü belirtildi. Cenaze namazının ardından Şehit Tombul’un cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Şevket Tombul’un naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği’ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havaalanı'nda Bilir'in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehidin cenazesi, Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şanlıurfalı şehit onbaşı Mustafa Alpaklı, Arapça ağıtlarla memleketi Şanlıurfa’da uğurlandı. Selman Camisi’nde yağmur altında düzenlenen törene yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilen şehit bir aylık evliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı harekâtı bölgesinde şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı’da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLAMADAYDI

AĞRI’nın Diyadin ilçesi Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görev yaparken kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Toptaş, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.