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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)
19.10.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Kahraman Türk kadını Badeleli Hatice 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı

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Kahraman Türk kadını Badeleli Hatice 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından olan Badeleli Hatice, 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı. Posof Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, Milli Mücadele döneminde Posof’u ve Hatice Hanım’ın şehit düşme öyküsünü anlattı.

Posof ilçesini 1919 yılında ÿişgal eden Gürcü askerlerine karşı savaşırken Taşkıran (Gergisuban) köyünde şehit düşen kadın kahramanlarımızdan Badeleli Hatice Türkgözü köyündeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Kaymakam Enver Yılmaz,ÿGarnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başerdem, Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar birer konuşma yaptı

Tarihi araştırmalarıyla dikkat çeken Posof Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer de, Milli Mücadele döneminde Posof’u ve Hatice Hanım’ın kahramanca savaşarak şehit düşme öyküsünü anlattı. 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’nda bölgenin Rus işgaline uğradığını ve 40 yıl kadar bölgenin Rusların elinde kaldığını hatırlatan Gezer,ÿ"Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı’nın bu bölgeyi tahliye etmesi isteniyor. Fakat buradaki yerel güçler buna karşı çıkıyor.

3 Ocak 1919’da Ardahan’da Halit beyin önderliğinde yerel bir kongre toplanıyor. 2’nci Ardahan Kongresinde 7 Ocak’ta başlıyor bölgede teşkilatlanmayı hedefliyorlar. Bu kongrelerde alınan kararlarla 17 Ocak 1919’da Kars’ta Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti adıyla bir devlet kuruluyor. Posof’ta bu devlet egemenliğine giriyor. Bölgede egemen olan güçler daha çok milis kuvvetler. Teşkilatlanmasını henüz gerçekleştirmemişler" diye konuştu.

Şubat ayında Gürcülerin bu bölgeye taarruzlarının başladığını ve yerel kuvvetlerin de bunlara karşı koyduğunu sözlerine ekleyen Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer şunları söyledi.

’GÜRCÜ ASKERLERİNE KARŞI DİRENDİ’

"Bugün andığımız Hatice annemizde aslen Badeleli’dir (Türkgözü köyünden) Badeleyi Gürcü kuvvetleri vurduğunda bu bölgeye doğru gelmiştir. Ulaştığımız bilgiye göre, bu köydeki Mevlüt efendiye sığınmıştır. Gürcü askerleri bu köye de taarruz başlatınca köylülerde daha geriye gitmeyi düşünmüş. Hatice o zaman en fazla 20 veya 21 yaşındadır. Gürcü askerlerinin namusuna zarar vermesini istemeğin içinÿgöğsünde sakladığı kamasını çıkararak kendisine saldıran Gürcü askerine karşı koyuyor ve askeri bir hamlede öldürüyor. Yanındaki diğer Gürcü askerleri ilk başlarda bu duruma şaşırıyor. Üzerini gelen ikinci askeride öldürüyor.

Kahraman Türk kadını Badeleli Hatice 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı

Üçüncü asker Hatice’ye doğru gittiğinde tam O’na saldıracakken başka bir Gürcü askeri tarafından sırtından silahla vurularak burada şehit düşüyor. Şehit Hatice’nin bu cesaretinden etkilenen köy halkı şevk ve azimle Gürcü askerine karşı koyuyor. Şehit olmadan önce Hatice köy halkına şöyle diyor: ’Korkmayın analar, korkmayın bacılar. Savaşmak yalnız erlerimize mi mahsustur. Erler yoksa bizim elimiz, kolumuz yok mudur?’ diyerek köy halkını düşmana karşı cesaretlendiriyor. 1919 yılının Mart ayında burada şehit düşüyor. Bu kahramanlığından dolayı bugün burada bu anma programını tertip ettik. Ruhları şad olsun. Allah hepsine rahmet eylesin."

Hatice Hanım’ın mezarında zamanla meydana gelen hasarlar, Posof Belediyesi tarafından özgün hali korunarak onarılıp ÿçevre düzenlemesi yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer’in, ’Şehit Hatice Destanı’ başlığıyla yazdığı ve olayın öyküsünü anlattığı şiiri ise Türk Bayrağıyla birlikte mezarın yanı başında yer verildi.

 

 

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