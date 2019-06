Kahraman şoför altınla ödüllendirildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Otobüs İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, 133 numaralı hatta yolculuk yapan Zilfo Adıyaman'ı, otobüste fenalaşması üzerine güzergah değiştirerek hastaneye götüren şoför Zeliha Elbüken'i tebrik ederek kutladı.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Karalar, Elbüken'e teşekkür ederek bu davranışının herkese örnek olmasını istedi.

Elbüken'e Cumhuriyet altını veren Karalar, "Bu ödül, Büyükşehir Belediyesinde görevini iyi yapanlara ödül, yapmayanlara da cezai müeyyidenin başlayacağı anlamına gelir. Siz can taşıyorsunuz, can taşıyan insanlar işini çok iyi yapmak zorunda. İşini iyi yapanlara belki her zaman altın değil ama başka türlü ödüller vereceğiz, teşekkür edeceğiz. Görevini iyi yapmayan, devletin malını iyi kullanmayan, zarar verenlere de her şey çok daha farklı olacak." diye konuştu.

İki çocuk annesi şoför Zeliha Elbüken de 5 yıldan bu yana görev yaptığını söyledi.

Otobüste yaşananları anlatan Elbüken, "Araca binen amcamız bir anda rahatsızlandı. Çok kötü olduğunu görünce acile götürme ihtiyacı duydum. Biraz tedirgin oldum ama insan sağlığı daha önemli olduğu için heyecanımı yendim ve hastaneye götürdüm." dedi.

Elbüken, hastaneye götürdüğü Zilfo Adıyaman'ın tedavisinin tamamlanarak taburcu olduğunu ve yanına gelerek kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

Daha önce de kullandığı araçta bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini dile getiren Elbüken, 2016 yılında yaşadığı o olayda hastaneye götürdüğü kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

