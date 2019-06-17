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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraflar: İHA
17.06.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Kahraman şoför altınla ödüllendirildi

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Kahraman şoför altınla ödüllendirildi

Adana'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren şoföre ödül verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Otobüs İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, 133 numaralı hatta yolculuk yapan Zilfo Adıyaman'ı, otobüste fenalaşması üzerine güzergah değiştirerek hastaneye götüren şoför Zeliha Elbüken'i tebrik ederek kutladı.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Karalar, Elbüken'e teşekkür ederek bu davranışının herkese örnek olmasını istedi.

Kahraman şoför altınla ödüllendirildi

Elbüken'e Cumhuriyet altını veren Karalar, "Bu ödül, Büyükşehir Belediyesinde görevini iyi yapanlara ödül, yapmayanlara da cezai müeyyidenin başlayacağı anlamına gelir. Siz can taşıyorsunuz, can taşıyan insanlar işini çok iyi yapmak zorunda. İşini iyi yapanlara belki her zaman altın değil ama başka türlü ödüller vereceğiz, teşekkür edeceğiz. Görevini iyi yapmayan, devletin malını iyi kullanmayan, zarar verenlere de her şey çok daha farklı olacak." diye konuştu.
İki çocuk annesi şoför Zeliha Elbüken de 5 yıldan bu yana görev yaptığını söyledi.

Otobüste yaşananları anlatan Elbüken, "Araca binen amcamız bir anda rahatsızlandı. Çok kötü olduğunu görünce acile götürme ihtiyacı duydum. Biraz tedirgin oldum ama insan sağlığı daha önemli olduğu için heyecanımı yendim ve hastaneye götürdüm." dedi.

Elbüken, hastaneye götürdüğü Zilfo Adıyaman'ın tedavisinin tamamlanarak taburcu olduğunu ve yanına gelerek kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.
Daha önce de kullandığı araçta bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini dile getiren Elbüken, 2016 yılında yaşadığı o olayda hastaneye götürdüğü kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.
Zeliha Elbüken, 15 Haziran'da, kullandığı belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürmüştü. şkanı Zeydan Karalar, şoför Elbüken’i Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törende cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

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