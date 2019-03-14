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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Kahraman polis o anları anlattı

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Kahraman polis o anları anlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri’ne atlayan kadını, arkasından nehre atlayarak kurtaran Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nuh Toprak, "Kadını öyle görünce boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım. Şimdi olsa yine atlarım" dedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Asiye E., önceki gün intihar etmek için Dicle Nehri'ne atladı. O esnada olay yerinde devriye gezen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerinden Nuh Toprak genç kadının arkasından nehre atlayıp akıntıya rağmen kadını sudan çıkararak hayatını kurtardı.

Yaşanan olaydan sonra Cizre’de vatandaşların kahraman ilan ettiği genç polis memuru Nuh Toprak, olay anını basın mensuplarına anlattı. Olay günü rutin devriye görevi için meslektaşları ile birlikte Bırca Belek Parkı'nda devriye görevinde olduklarını belirten Toprak, nehir kenarındaki yıkık surlardan bir kadının suya atladığını gördüğünü söyledi.

Toprak, "Kadının atlaması ile birlikte arkadaşlarımla birlikte olay yerine koştuk ve nehrin ortasında akıntıya kapılan kadını görünce belimdeki silahımı, cebimdeki telefonumu, üniformamı çıkarmadan akıntıda boğulacağımı düşünmeden, hemen suya atlayıp kadını kurtarmak istedim. Akıntıya rağmen çok zorda olsa kadını bileğinden yakaladım ancak kadın beni de suyun içine çekmeye çalıştı. Bir yandan kadını kurtarmak diğer yandan da akıntı ile mücadele ettim ve zor da olsa kadını kıyıya kadar getirmeyi başardım. Nehir kenarındaki arkadaşlarımın yardımı ile kadını sudan çıkardık ve ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile birlikte kadını hastaneye kaldırdık" dedi.

Yaşanan olaydan sonra kadının yaşadığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Toprak, "O olay şimdi olsa yine tereddüt etmeden atlarım. Hiç bir şey bir insanın canından daha önemli olamaz. O gün o akıntıda boğulacağımı göze alarak nehre atladım. Benim yerimde de kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu tür olaylar her insanı olduğu gibi bizlere de büyük bir üzüntü yaşatıyor. Umarım bu ve buna benzer olaylar hiç bir zaman yaşanmaz. Bu anlamda da hastanede tedavisi devam eden Asiye E.’ye acil şifalar dilerim" diye konuştu.

Kahraman polis... İntihar etmek için nehre atlayan kadını kurtardı
Kahraman polis... İntihar etmek için nehre atlayan kadını kurtardı
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