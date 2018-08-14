Kahraman köpek 102 kilo eroin buldu
Ağrı’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde 196 paket halinde 102 kilo eroin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında 13 Ağustos 2018 günü ilimiz Şeker yolu kavşağında durdurulan bir TIR’da narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada çuvallar içine gizlenmiş 196 paket halinde toplam 102 kilo 372 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir " denildi.
Olay kapsamında biri TIR sürücüsü olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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