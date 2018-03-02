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    Kahraman komutan F-16'lara böyle seslendi

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi.

    F-16'lar sisli hava ve kısa mesafede süren çatışmalar yüzünden bombardıman yapmakta güçlük çekerken kahraman bir Türk komutan F-16'lara şöyle seslendi: "Uçaklarımız bizi vursun, teröristler de ölsün"
    frin'de 100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Kahramanca direnen Mehmetçik 22 teröristi öldürürken 8 askerimiz şehit düştü. Fakat 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

    "Uçaklarımız bizi de vursun"

    Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

    Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek bir örneklerden biri.

    Kahraman komutan F-16lara böyle seslendi

     

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