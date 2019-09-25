Kahraman Kara Fatma’nın adından rahatsız oldular

Kara Fatma’nın hayatını kitaplaştıran, Kulaksız Mezarlığı’ndaki kabrini bulan ve sokağa isminin verilmesini sağlayan Tarihçi-Yazar İlknur Bektaş, “Başvuruda bulunanlar sokak sakinleri değil. Bir kadının isminden rahatsız olan insanlardır” dedi. Kadın dernekleri sokakta toplanarak ismin değiştirilmesine karşı çıktı.

ATATÜRK GÖREVLENDİRDİ

Kurtuluş Savaşı’nın sayısız kadın kahramanlarından belki de en önemlisi Erzurumlu Fatma Seher Erden’di. Erzurum’da doğan Fatma Seher Hanım, Balkan ve 1. Dünya Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Mücadelesi sırasında ise bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görevlendirildi. İstanbul’da Kızılay için çalıştı. İzmir Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilince İzmir’e gitti. Birinci İnönü ve İkinci İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Meydan Muhaberesi’ne müfrezesi ile katıldı. Yunanlılar’a esir düştü ve kaçmayı başardı. Müfrezesi ile cephe gerisine geçerek baskın düzenlediği bir Yunan karargahında biri subay 25 Yunan askerini esir aldı. Onbaşı rütbesi ile başladığı milis askerlik gücünden üsteğmen rütbesi ile emekli oldu. İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Kendisine bağlanan maaşı Kızılay’a bağışladı. Fatma Seher Hanım, milis komutanı ismiyle Kara Fatma 1955 yılında Darülaceze’de yatarken hayatını kaybetti. Kulaksız Mezarlığı’nda askeri törenle defnedildi. Ancak zamanla yapılan yol ve imar çalışmaları sırasında Kara Fatma’nın mezarı kayboldu.

Tarihçi-Yazar İlknur Bektaş 2013 yılında Kara Fatma’nın hayatını araştırdı ve kitaplaştırdı. Kulaksız Mezarlığı’ndaki kayıp kabrinin bulunması için özel bir çaba sarf etti. Kara Fatma için Kulaksız Mezarlığı’nda, İstiklal Madalyası formunda bir mezar hazırlandı. Beyoğlu’ndaki bir sokağa da adı verildi.

Sokağın adının değiştirilmesini isteyen 34 kişinin burada oturmadığını söyleyen İlknur Bektaş, “Sokak sakinleri ‘Utanç duyuyoruz. Bizim sokağımızdan kime ne’ diye soruyorlar. Kahraman bir kadının adını değiştirmek isteyen insanın alnının damarı çatlar. Kadınlar buna karşı çıkmak için Beykoz’dan, Şile’den bile geldiler. Bir kadın kahramana destek çıktılar. Bu sokağın sonsuza kadar Üsteğmen Kara Fatma olarak kalmasını istiyoruz” dedi.

BELEDİYE: SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞMEYECEK

Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, Üsteğmen Kara Fatma Sokak’ın isminin değiştirilmesiyle ilgili başvurular olduğunu doğrulayarak, “Sokağın isminin değiştirilmesi gibi bir proje yok. Böyle bir karar yok” açıklaması yaptı.