Kahraman jinekolog

KADIN Hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Endometriosis Foundation tarafından verilen ödülünü, 30 Mart’ta New York’ta düzenlenen törenle aldı. Vakfın her yıl ‘endohero’ (endometriozis kahramanı) seçtiğini belirten Prof. Dr. Ünlü, “Bana da sürpriz oldu ve büyük onur duydum” dedi, şöyle devam etti:

‘30 YILDIR ÇALIŞIYORUM’

“40 yıllık hekimim. Bunun 30 yılı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile kadınları endometriozis konusunda, kongreler, toplantılar, kadavra kursları düzenleyerek, dergimiz ve atlaslarımızla eğitmekle geçti. Ödülü vermelerinin nedeni hem hekim yetiştirmem hem de hastaları tedavi etmem hem de toplumu bu konuda uyarmam.

‘ÇİFTLERİN YARISINDA’

Rahim içini döşeyen ve hamilelik halinde bebeğin yuvalandığı tabakanın (endometrium) rahim dışında yerleşmesi ve orada hastalık yapması, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozise yol açıyor. Bu yumurtalık veya karın içine herhangi bir yerde yerleştiğinde, her ay kanamayla kistler oluşturuyor. Kistlerin içi katran gibi, çikolata kıvamında bir sıvı olduğu için bu ad veriliyor. Her yüz kadından 10’unda görülüyor. Ama çocuk sahibi olmayan çiftlere baktığımızda, kadınların yarısında (yüzde 50) endometriozis olduğunu görüyoruz. Hastalık iki büyük soruna yol açıyor, biri şiddetli ağrı, diğeri ise infertilite (kısırlık). Ağrı hastalığın en önemli belirtisi. Pek çok kadın adet (regl) dönemi ağrılarının çok doğal olduğunu düşünüyor. Oysa ki nedeni endometriozis olabilir.

‘HİSTERİK DEĞİL HASTA’

Adet dönemi dışında da ağrı yapabiliyor. Ağrının şiddetli, cinsel ilişki esnasında olması genç insanları çok etkiliyor. Yıllarca bu ağrıların doğal olduğu söylendi. Ağrıları çeken kadınlar suçlandı, ‘histerik’ dendi. Ağrılarını abarttıkları düşünüldü. Psikiyatrik konsültasyonlar yapıldı. Bu hastalık, kist koca bir kitleye dönüşmeden tedavi edilebilir.”

HEM EĞİTİM HEM TEDAVİ

PROF. Dr. Cihat Ünlü’nün kurucusu ve başkanı olduğu Türk Alman Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Hizmet Vakfı, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak için birkaç koldan çalışıyor. İki yılda bir Alman meslektaşlarıyla kongre düzenliyor. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Dergisi’ni yayılıyor, atlaslar cerrahlara eğitim veriyor, yetenekli genç cerrahları Avrupa ve Amerika’daki kurumlara burs vererek gönderiyor. Vakıf ayrıca yurdun dört yanına hastaların ve doktorların ayağına gidiyor. Gittikleri küçük kentlerde, kadınları köylerinden otobüslerle merkezde toplayıp sunumlar yapıyor. Sağlık profesyonellerine eğitimler veriyor. Belirlenen hastaların endoskopik (kapalı) ameliyatlarını yapıyor. İleri teknikleri canlı cerrahi sunumlarıyla cerrahlara öğretiliyor. Ayrıca etkinliği gerçekleştirildiği hastaneye ihtiyacı olan bir tıbbi cihaz bağışlanıyor.

İLK ÖDÜLÜ DEĞİL

TÜRK Alman Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Hizmet Vakfı’nın başkanlığını yapan Prof. Dr. Cihat Ünlü, 2007’de Türkiye ve Alman tıbbına katkılardan dolayı Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ‘Sertifika Hakkı’ ile onurlandırılmıştı. 2014’te Alman Kadın Hastalıkları Derneği Onursal Üyeliği aldı. 2017’de ise “Suriyeli mülteci kadın sağlığını iyileştirmek” projesi nedeniyle Türk hükümetince ödüllendirildi.