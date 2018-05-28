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    Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

    DHA
    28.05.2018 - 19:40 | Son Güncelleme:

    Adana'da Seyhan Nehri’ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

    Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi.

    İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz’un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.

    Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

    TAŞLA CAMI KIRDI

    Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz’a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.

    Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

    Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz’a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, "Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil" dedi.

    Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardıAdana'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
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    Etiketler: gazetehaberleri , adana , gündem
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