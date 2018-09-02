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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA, (DHA)
02.09.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

'Kahraman'a bir ayıp daha

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'Kahraman'a bir ayıp daha

15 TEMMUZ'daki hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepki çekti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, el koydu.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir özel olarak dizayn edilen kamyonette, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanarak yöresel tantuni satıldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile 'Halis Tantuni' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Ekipler, üzerinde 'Halis Tantuni' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını açıklamayan seyyar satıcı, "Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu" dedi.

Kahramana bir ayıp daha

ŞANLIURFA'DA BİR KURS REKLAM AFİŞİNDE KULLANMIŞTI

Öte yandan kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.


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Son 24 saatte ne oldu? (02.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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