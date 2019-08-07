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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Merve AKÇİÇEK/İSTANBUL
07.08.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Kağıttan Turnalar Sadako için...

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Kağıttan Turnalar Sadako için...

ABD’nin, Hiroşima’yı atom bombasıyla yerle bir etmesinin 74. yıl dönümünde, Kadıköy Göztepe’deki Oyuncak Müzesi’nde bir araya gelen çocuklar, Japonya’da barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki anısına kağıttan turna kuşları yaptılar.

Türk, Japon, İrlandalı ve Suudi Arabistanlı çocuklar içinde dileklerinin yazılı olduğu resimler çizdiler. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen etkinlikte Baby Concerts’in çaldığı Japonca ve Türkçe parçaları dinlediler.

Kağıttan Turnalar Sadako için...


“GÖÇMEN ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN”

Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın: “Barışı yalnızca bir gün değil, hep konuşmalıyız. Sadako Sasaki bir simge. Göçmen çocukların yaşadıklarını olayları düşünün, alın size Hiroşima. O yüzden Hiroşima geçmiş değil, yarındır” dedi.

Etkinliğe katılan Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür İşleri Temsilcisi Minomi Yamaguchi, “Hiroşima’nın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’nin Türkiye’de günümüz çocukları ile anılması beni çok duygulandırıyor” dedi.

Kağıttan Turnalar Sadako için...

Ömrü 1000 turna katlamaya yetmedi

6 Ağustos 1945’da Hiroşima’ya atılan atom bombası, 2 yaşındaki Sadako Sasaki’nin evlerinin 2 kilometre uzağında patladı. 12 yaşındayken kan kanserine yakalanan Sadako hastanede yattığı sırada ziyaretine gelen sınıf arkadaşı kağıttan, bir “Turna kuşu” yaptı. Ona eski bir Japon efsanesinden bahsetti: “Hasta biri eğer kâğıttan 1000 turna kuşu yaparsa sağlığına kavuşur.”

Bu sözleri duyduğunda kalbi umutla dolan Sadako, kâğıt turnaları katlamaya koyuldu. Katladığı her turnaya “Kanatlarınıza ‘huzur’ yazacağım. Böylece tüm dünyada uçabileceksiniz” dedi. Sadako’nun ömrü1000 turnayı katlamayı yetmedi. 25 Ekim 1955’te hayata veda etti. Arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömdü. O günden sonra ‘Turna kuşu’ barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline geldi.

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