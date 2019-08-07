Kağıttan Turnalar Sadako için...
ABD’nin, Hiroşima’yı atom bombasıyla yerle bir etmesinin 74. yıl dönümünde, Kadıköy Göztepe’deki Oyuncak Müzesi’nde bir araya gelen çocuklar, Japonya’da barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki anısına kağıttan turna kuşları yaptılar.
Türk, Japon, İrlandalı ve Suudi Arabistanlı çocuklar içinde dileklerinin yazılı olduğu resimler çizdiler. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen etkinlikte Baby Concerts’in çaldığı Japonca ve Türkçe parçaları dinlediler.
“GÖÇMEN ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN”
Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın: “Barışı yalnızca bir gün değil, hep konuşmalıyız. Sadako Sasaki bir simge. Göçmen çocukların yaşadıklarını olayları düşünün, alın size Hiroşima. O yüzden Hiroşima geçmiş değil, yarındır” dedi.
Etkinliğe katılan Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür İşleri Temsilcisi Minomi Yamaguchi, “Hiroşima’nın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’nin Türkiye’de günümüz çocukları ile anılması beni çok duygulandırıyor” dedi.
Ömrü 1000 turna katlamaya yetmedi
6 Ağustos 1945’da Hiroşima’ya atılan atom bombası, 2 yaşındaki Sadako Sasaki’nin evlerinin 2 kilometre uzağında patladı. 12 yaşındayken kan kanserine yakalanan Sadako hastanede yattığı sırada ziyaretine gelen sınıf arkadaşı kağıttan, bir “Turna kuşu” yaptı. Ona eski bir Japon efsanesinden bahsetti: “Hasta biri eğer kâğıttan 1000 turna kuşu yaparsa sağlığına kavuşur.”
Bu sözleri duyduğunda kalbi umutla dolan Sadako, kâğıt turnaları katlamaya koyuldu. Katladığı her turnaya “Kanatlarınıza ‘huzur’ yazacağım. Böylece tüm dünyada uçabileceksiniz” dedi. Sadako’nun ömrü1000 turnayı katlamayı yetmedi. 25 Ekim 1955’te hayata veda etti. Arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömdü. O günden sonra ‘Turna kuşu’ barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline geldi.
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