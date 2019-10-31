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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL-Yılmaz OKUR/DHA
31.10.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Kağıthane'de gerginlik! Belediye'den açıklama geldi...

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KAĞITHANE'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı.

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  • Kağıthanede yıkım gerginliği
  • Kağıthanede yıkım gerginliği
  • Kağıthanede yıkım gerginliği
  • Kağıthanede yıkım gerginliği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kağıthane Sadabad Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği Başkanı Erdal Köseoğlu "30 yılı aşkın bir zamandır hizmette bulunan derneğimize ait yurt binası Kağıthane Belediyesi tarafından hiç bir bildirimde bulunmaksızın yıkım emri vakisi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Buna gerekçe olarak binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Belediye tarafından tanınan sertifikalı kuruluşlar tarafından verilen raporlara göre binamız sağlamdır. 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır" dedi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kağıthane Belediyesi de yıkımla ilgil açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mh. 5815 Ada, 15 Parsel (31.12.2007 - 07.11.2010 Onaylı Kâğıthane 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Dini Tesis Alanı- Cami Alanı) üzerinde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binasının 6306 Sayılı Kanun kapsamında Risk Tespiti için Kağıthane Kaymakamlığı talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON tarafından 31.01.2017 tarihine saha çalışması yapılarak yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden (karot) hazırlanan Riskli Tespit Raporu sunulmuş ve hazine arazisi üzerindeki yurt ve lojman binası Depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda kalan işgalciler 2017 yılında Riskli Yapı Tespit Tutanağına yaptıkları itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedilmiştir. Aynı arazi üzerinde daha önce riskli olduğu tespit edilen Ayazma Camii 2016 yılında bu doğrultuda kontrollü şekilde yıkılmış ve bölge halkının can ve mal güvenliği konusunda duyarlı davranılmıştır. Bugün yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul Depreminden sonra Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkılması ve tedbir alınması ile ilgili belediyemize çok sayıda müracaatta bulunulmuştur."

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