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    KaÄŸÄ±thane'de yangÄ±n mahalleyi dumana boÄŸdu

    Murat DELÄ°KLÄ°TAÅž-Hasan YILDIRIM/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    29.04.2018 - 11:04 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STANBUL KaÄŸÄ±thane'de 3 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, mahalleyi dumana boÄŸdu. Evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokaÄŸa attÄ±.

    Olay, saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda, GÃ¼ltepe Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Sokak Ã¼zerinde bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±nda oluÅŸan yoÄŸun duman nedeniyle evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokaÄŸa attÄ±. Nefes almakta zorlanan bazÄ± vatandaÅŸlar, elleriyle aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±.Â 

    Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen Seyrantepe ve BeÅŸiktaÅŸ itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale etti. YarÄ±m saat sÃ¼ren mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

    YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dairenin sahibi HÃ¼seyin Aslan, "YangÄ±n bir anda Ã§Ä±ktÄ±. Bir ÅŸey anlamadÄ±k. Ä°Ã§eridekilerin hepsi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±" dedi.

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    Etiketler: istanbul , kaÄŸÄ±thane , gÃ¼ndem
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