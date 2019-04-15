Kağıthane'de sokak ortasında cinayet... Damadını öldüren kayınpeder teslim oldu
İstanbul Kağıthane'de Mesut Toptaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evinin önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Toptaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kaçan kayınpederi Cemil M. ise teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Mesut Toptaş, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederi Cemil M.'nin evinin önüne geldi. 36 yaşındaki Mesut Toptaş, kendisini eve almayan Cemil M. ile dışarıda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil M., sokak ortasında damadı Mesut Toptaş'a ateş etti. Toptaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren Cemil M. kayıplara karıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Mesut Toptaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek çevrede delil incelemesi yaptı.
İncelemelerin ardından cenaze aracına konulan Toptaş’ın naaşı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
TESLİM OLDU
Damadını vuran katil zanlısı Cemil M.'nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Cemil M. cinayette kullandığı silahı da emniyet ekiplerine teslim etti.
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