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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (İHA)
04.01.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Kağıthane’de milyonluk kaza

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Kağıthane’de lüks otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isteyince kaza kaçınılmaz oldu. Kaza nedeniyle lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ,Kağıthane, İmrahor Caddesi, Kağıthane Tüneli istikametinde bugün 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan Lütfü Can Altınok yönetimindeki 34 FD 5160 plakalı otomobil, aniden şerit değiştirmek için hamle yaptı. Sol şeritten sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü önce önündeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan otomobil kendi ekseninde dönerek seyir halinde olan minibüse çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar otomobil içerisinde bulunan kişileri kurtarmak için yardıma koştu. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, sürücünün yanında bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüks otomobil içerisinde bulunan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRMEK İSTEYİNCE BANA ÇARPTI

Lüks otomobilin çarptığı sürücü Tarık Yolcu,’’ Seyir halindeydik. Orta şeritteydim. Sol şeritten sağ şeride geçmek istedi. Önce bana çarptı ardından minibüse çarptı. Ambulansa haber verdik. Araç içindekileri kontrol ettik. Çok şükür bir şeyleri yoktu. Ambulansta gelip kontrol etti’’ ifadelerini kullandı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Kağıthane Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Öte yanda lüks araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kağıthane’de milyonluk kaza


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