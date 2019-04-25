Kağıthane’de kentsel dönüşüm
İSTANBUL Kâğıthane’deki çöken binada incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geo-teknik raporu ve binalardaki risk analizinin hazırlanmasının ardından bölgede kentsel dönüşüme başlanacağını söyledi. Bakan Kurum, “Görünen o ki zeminde sorun söz konusu değil. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarında göçme söz konusu” dedi.
Kağıthane’de çöken binanın çevresinde yer alan riskli 24 yapı hakkında incelemeler devam ederken, dün gün boyunca hafriyat kamyonları bölgede çalışma yürüttü. İnşaat alanındaki çukur toprakla dolduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum şunları söyledi:
“26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı misafirhaneler ve otellerde misafir ediyoruz. Ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarında geo-teknik rapor hazırlıyor. Aynı zamanda Kartal’da yapmış olduğumuz gibi binalarımızda risk analizi yapıyoruz. Çıkacak raporlara göre burada kentsel dönüşüm projesini başlatacağız. Bu proje çerçevesinde bölgedeki 68 binada 600 konutu ilgilendiren alandaki riskli binalar tespit edilecek. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı olacak. Projeyi en kısa zamanda hazırlayacağız.”
ALTINLARIM ENKAZDA KALDI
İstinat duvarının çökmesiyle yıkılan ve boşaltılan bina sakinleri bölgeden ayrılmadı. İlk yıkılan binada yaşayan Emine Dulkadir, “Bir çatlama sesi duydum. Gelinim ve torunlarım binadaydı. Bağırdım, hepsini aşağıya indirdim. Dakikalar sonra bina çöktü. Her şeyimiz gitti. Bir oğlum geçen yıl evlenmişti. Altınlarımız evdeydi. Yanıma ekmek parası dahi alamadım. Yetkililer bize yardımcı olsun” dedi.
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