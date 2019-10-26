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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
26.10.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Kağıthane'de kaçak gider borusu isyan ettirdi

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Kağıthane'de kaçak gider borusu isyan ettirdi

KAĞITHANE'de, 7 katlı binanın dışına yapılan lağım borusunun sık sık patlayıp, sızdırma yapması, komşu binada oturanları isyan ettirdi. İki bina arasındaki toprağın lağım suyu nedeniyle kaymaya başladığını belirten vatandaşlar, 7 katlı binanın her an üzerlerine çökeceği korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın dışına yapılan lağım borusu, komşu binada oturanların korkulu rüyası haline geldi. Bina sakinleri, proje dışı, kaçak olarak yapıldığı iddia edilen borunun sık sık patlayıp, sızdırma yapması nedeniyle iki bina arasındaki toprağın yumuşayarak kaymaya başladığını belirtti. Zaman zaman yandaki binadan çatırtı sesi duyduklarını da ifade eden vatandaşlar, toprak kayması nedeniyle binanın üzerlerine çökeceği endişesiyle yaşadıklarını söyledi. Bina sakinleri, birkaç yıldır yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Lağım borusunun sık sık patladığını iddia eden Cemile İkier, evlerinin bahçesinin pislik içinde kaldığını belirterek, "Burası 15 gün önce patladı. Yaptılar, yine patladı. Buraya gelip gidiyorlar, 'fotoğraflarını çekin' diyorlar. Gece boru patlıyor. Ben gece nasıl fotoğraf çekeyim. Buranın sorunu 4 senedir var. Gider borusu kaçak çekilmiş. Alın diyoruz almıyorlar. Geçen de iki saat pislik temizledim. Sabaha kadar duvarlardan ses geliyor. Buralara taşlar sıçradı. Bizim can güvenliğimiz yok. Burayı yıkıyorlar mı yapıyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Uçacak bir gün bu duvar, biliyorum ben. Kokudan binaya girilmiyor. Ben mecbur değilim milletin pisliğini koklamaya" diye konuştu.

"ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ PİSLİK KOKUSUNDAN HASTA OLDU"

Cemile İkier'in eşi İbrahim İkier ise, "Bu boruyu çekmeden önce bu binada kaçak vardı. Kendi çabamızla boruyu deldik, kaçağı bulduk. Yandaki binanın borusunu kaçak olarak çektiler buraya. 4 senedir uğraşıyoruz. İSKİ'ye gidiyoruz zabıtaya gönderiyor, zabıtaya gidiyoruz, İSKİ'ye gönderiyor. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çoluğumuz çocuğumuz pislik kokusundan hasta oldu" dedi.  

Bir başka bina sakini Mehmet Kılıç ise şunları söyledi:

"Yukarıda bulunan kaçak boru yaklaşık 10 gündür patlıyor.Zabıta geliyor, bakıyorlar, tamam diyorlar. Bu duvarın arkasında beton atılmamış. Bunun arkası toprak. Oradan su aktığı zaman toprak aşağıya kayıyor. Böyle giderse bu bina 1 seneye kadar üstümüze yıkılacak."

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