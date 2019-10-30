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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
30.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Kağıthane'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

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KAĞITHANE'nin Okmeydanı TEM bağlantı yolu, Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında İETT otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

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  • Kağıthanede İETT otobüsü kamyonete çarptı
  • Kağıthanede İETT otobüsü kamyonete çarptı
  • Kağıthanede İETT otobüsü kamyonete çarptı
  • Kağıthanede İETT otobüsü kamyonete çarptı
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Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı yolu, Nurtepe mevkii Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TEM otoyolu istikametine ilerleyen Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan  İETT belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran Cafer Şimşek’in bulunduğu 34 FT 1158 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otobüsteki bir yolcu da yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

 Kaza nedeniyle Sadabad 1 Viyadüğü TEM otoyolu istikametinde trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

‘GÜM’ DİYE BİR SES DUYDUM OTOBÜS BANA ÇARPTI

Arıza yapan kamyonun sürücüsü Cafer Şimşek,”Kamyonum arıza yapmıştı ben de sağ tarafa çektim, dörtlüleri yaktım bekliyordum. Oğluma telefon ettim onun gelmesini bekliyordum. Bu sırada ‘güm’ diye bir ses duydum. Otobüs bana arkadan çarptı. Otobüsteki 1 yolcu yaralandı o da hastaneye kaldırıldı” dedi.

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