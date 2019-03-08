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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.03.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Kağıthane’de hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

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Kağıthane’de hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Kağıthane’de mıcır boşaltan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kamyonun devrilme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir inşaata mıcır getiren hafriyat kamyonu yükünü boşaltmak için geri geri gelmeye başladı. Yükü boşaltacağı yere gelen hafriyat kamyonu dorsesini kaldırmaya başladı. Bu esnada hafriyat kamyonu birden otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kağıthane’de hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine devrildi
''Büyük bir gürültüyle dışarı fırladık''

Büyük bir gürültüyle dışarı fırladığını belirten mahalle sakini, "Büyük bir gürültü duydum. Çıkıp baktığımda kamyonun devrildiğini gördüm. Çevredeki insanları uzaklaştırdık. Kamyonun üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Allah'tan içinde kimse yoktu" diyerek yaşananları aktardı.

Kamyonun devrildiği esnada çevrede kimsenin bulunmadığını belirten Ramazan Emek, “Geri geri gelirken damperi kaldırdı. Hafiften yana yatmaya başladı ve otomobilin üzerine devrildi. Etrafta kimse yoktu. Allah’tan çevrede çocuklar yoktu. Yoksa facia yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Trafik ekipleri devrilen hafriyat kamyonunu kaldırmak için olay yerine çekici çağrıldı. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hafriyat kamyonu çekici yardımıyla kaldırılarak güvenli bir noktaya alındı.

Kağıthane’de hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine devrildi

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