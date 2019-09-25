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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI İSTANBUL (DHA)
25.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Kağıthane'de asker uğurlamada havaya ateş açanlar yakalandı

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Kağıthane'de asker uğurlamada havaya ateş açanlar yakalandı

İstanbul Kağıthane'de asker eğlencesi yaparken havaya ateş açan, trafiğe tehlikeye sokan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 8 araç trafikten men edilirken, Şüphelilere ise toplamda 18 bin 580 lira ceza uygulandı.

Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken trafiği tehlikeye düşüren şüphelilerle ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri televizyon kanallarında izlediği görüntülerden tespit ettiği Berkay B., Hakan A., Oğuzhan N., Murat G., Tugay T., Yunus Emre K., Yılmaz D. ve Tolga K.’yı kullandıkları araçlarla yakalayarak gözaltına aldı.

8 şüpheli hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan, ayrıca Tolga K.’ya havaya ateş ettiği için ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

8 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca toplam 17 bin 356 lira, ‘Gürültü yapmaktan’ suçundan bin 224 lira idari para ceza uygulanarak 8 araç trafikten men edildi.

Şüpheli 8 kişinin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘Genel güvenliğin tehlikeye sokulması’ suçlarından işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

 

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