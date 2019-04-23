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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Murat DELİKLİTAŞ/DHA
23.04.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

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Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de çöken binanın  yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın yıkımı da tamamlandı. Ekiplerin, 2 yıl önce inşaat temeli açılan ve risk oluşturan çukur için başlattığı dolgu çalışması ise devam ediyor. 

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  • Kağıthanede 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi
  • Kağıthanede 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi
  • Kağıthanede 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi
  • Kağıthanede 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta dün öğlen saatlerinde çöken binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından altı boşalan ve risk oluşturan 5 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. 

DOLGU ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Büyük bir risk oluşturan 5 katlı binanın yıkılması devam ederken başlayan ve 2 yıl önce açılan inşaat temelinin oluşturduğu çukur alanda başlatılan dolgu çalışması ise devam ediyor. Ekipler inşaat yapılması için açılan çukuru doldurmak için kamyonlarla hafriyat taşıyor.

 

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