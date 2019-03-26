Kağıthane'de 13 aylık bebek 6'ncı kattan düştü
İstanbul Kağıthane'de 13 aylık bebek, 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Bebeğin annesi üzüntüden güçlükle ayakta dururken, bebek ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil Işık, "Bir kişi kucağına alarak hastaneye götürdü" diye konuştu.
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