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    Kağıt toplayan şampiyona Sadettin Saran’dan destek

    Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
    22.02.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Yalova'da kağıt toplayarak ailesine destek olmaya çalışan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran’a (19), iş adamı Sadettin Saran destek çıktı. Dalkıran, karma dövüş sanatlarında uluslararası organizasyon olan ’ACB 81 DUBAİ’de, Saran Group’un desteğiyle ringe çıkacak.

    Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir gecekonduda annesi Fulya, babası Yaşar Dalkıran ve ilkokula giden kardeşleri ile yaşamını sürdüren karma dövüş sanatları sporcusu Kadir Dalkıran, atık kağıt ve kartonları toplayıp satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor. Dalkıran, karma dövüş sanatlarında 7 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kadir Dalkıran, 2016’da 30 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı MMA Dünya Şampiyonası’nda da Rus rakibini yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.

    Zor şartlar altında çalışarak hem ailesine destek olan hem de spor hayatını sürdüren Kadir Dalkıran, sponsor desteği istediğini belirtmişti. Doğan Haber Ajansı’nda çıkan haberin ardından, birçok kişi genç sporcuya destek sözü vermişti. Bu sözlerin unutulması üzerine konuşan Kadir Dalkıran, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

    Kağıt toplayan şampiyona Sadettin Saran’dan destek
    Kadir Dalkıran’la ilgili haberleri takip eden iş adamı Sadettin Saran, genç sporcuya destek çıktı. Dalkıran, Saran Group’un sahibi olduğu televizyon kanalı S Sport’un sponsorluğunda, Dubai’de düzenlenecek olan ’ACB 81 DUBAİ’ organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek. Yarın İngiliz vatandaşı Shoaib Yousaf ile karşılaşacak MMA Federasyonu Lisanslı Sporcusu Kadir Dalkıran, antrenörü İbrahim Yıldız ile Dubai’ye gitti. Sadettin Saran’ın umut olduğu şampiyon sporcu böylece 5’inci kez profesyonel maçına çıkmış olacak. Çıktığı maçlarda yenilgisi olmayan sporcunun Dubai’den de galibiyetle dönmesi bekleniyor.

    MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık ise yaptığı açıklamada Sadettin Saran’a teşekkür etti. Arık, "Kadir’e çok güveniyoruz. Yolu çok açık ve çok başarılı bir sporcu. Buradan da galibiyetle döneceğine inanıyoruz. Sadettin Saran’a da çok teşekkür ediyoruz. Diğer iş adamlarımıza da örnek olmasını diliyoruz" dedi.

    Etiketler: son dakika
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