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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
26.07.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları devam ediyor

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Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Düzce'de geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiden, 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin cenazeleri toprağa verilirken, Kağan Töngel ile Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Dün yağmur nedeniyle ara verilen arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Sel felaketinin 10'uncu gününde Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE'den oluşan ekipler alana dağıldı. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkisinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı. İş makineleri ise bölgede oluşan yığınları kaldırdı.

Kağan ve Sinemi arama çalışmaları devam ediyor
Düzce Valiliği'nden sel bölgesindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle, kayıp olan 2 vatandaşımız için, 196 personel, 58 araç ve arama köpekleri ile kara ve denizden arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit tamamlanmış olup, kesin hasar tespitleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteği sağlanmaktadır. Ayrıca şebekesi zarar gören köylerimizde 47 içme suyu şebekesinin 28'i onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesi'nce 135 temizlik görevlisi tarafından alanda temizlik çalışmaları devam ekmektedir. 20 kişilik ekiple Akçakoca'da kumsal temizliği yapılmaktadır. Hasar gören bölgede hayatın hızla normale döndürülmesi çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir."

Kağan ve Sinemi arama çalışmaları devam ediyor

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