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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-
02.09.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Kaftanlara gizlenmiş halde bulundu! Hedeflerinde Avustralya ve İngiltere vardı

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Ankara'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik köpeği 'İvan' tarafından bulunan uyuşturucu yüklü kaftanların Avustralya ve İngiltere'ye gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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  • Kaftanlara gizlenmiş halde bulundu
  • Kaftanlara gizlenmiş halde bulundu
  • Kaftanlara gizlenmiş halde bulundu
  • Kaftanlara gizlenmiş halde bulundu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, kentteki kargo şubesi üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, narkotik köpeği 'İvan' ile kargo merkezinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'İvan', yapılan aramalarda Osmanlı kaftanlarına pozitif tepki verdi. Kaftanlar, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

Burada yapılan inceleme sonucu, kaftanların içindeki keçelere uyuşturucu emdirildiği belirlendi. İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

AYNI ŞUBEYE İKİNCİ KEZ GELİNCE YAKALANDILAR

Yapılan çalışma sonucu, kargo paketlerinin İran uyruklu A.B. ve A.A.'ya ait olduğu belirlenirken şüpheliler uyuşturucu göndermek için ikinci kez aynı kargo şubesine geldi.

Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Şüphelilerin Çankaya ilçesindeki evlerinde yapılan aramada ise 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 12 kilo 650 gram metamfetamin ile 5 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 7 kilo 550 gram baz morfin ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 33 kilo 550 gram baz morfin ile 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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