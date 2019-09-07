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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis
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Ayşegül USTA-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmayı çok sayıda CHP’li vekil ile partili izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Adalet Sarayı’na gelerek Kaftancıoğlu’na destek verdi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, 18 Temmuz’daki duruşmadan sonra Kaftancıoğlu’nun mahkeme heyetine hitap edecek şekilde şiir okuduğu, şiiri sosyal medya hesabından da paylaştığını belirterek bu paylaşımlarının dava dosyasına konulduğunu belirtti.

HAKARET ETMEDİM

Son savunmasını yapan Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ne alenen ne de perdeli olarak aşağılamadım. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış.  Bu salonda sanık olmama rağmen üzülerek ifade ediyorum ki kendimi sizlerden daha özgür görüyorum. Çünkü sadece gerçekleri söylüyorum. Cesaret ile esaret arasındaki fark olan ‘C’ harfi bence hakikattir. Ben sanık kürsüsünde de olsa, gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye devam edeceğim.” Son sözü sorulan Kaftancıoğlu, “Asla son sözüm olmayacak. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Heyet, Kaftancıoğlu’nu oybirliğiyle 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulamayan heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezaların ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Kaftancıoğlu tüm cezalarının onanması halinde 5 yıl 6 ay 23 gün cezaevinde kalacak. Ancak istinaf cezaları ayrı ayrı değerlendirip karar verebilir, değişiklik yapabilir.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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