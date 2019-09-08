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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu kararına tepki... Ağır bir ceza geldi

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Kaftancıoğlu kararına tepki... Ağır bir ceza geldi

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili mahkûmiyet kararına, “Geçmişte söylediği birtakım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, onu alkışlayanlar ne olacak” tepkisini verdi.

Karamollaoğlu, partisinin dünkü teşkilat toplantısında şunları söyledi:

“Şu anda yüzbinlerce KHK mağduu var, kim haklarını koruyacak? Fikir hürriyeti muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti yanlış yapan iktidarı tenkit ettiğin zaman vardır, yoksa yoktur. İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor, susun. Bu fikir, inanç hürriyeti, demokrasi değildir. Son seçimlerde belediyelerdeki değişiklikler de halkın bu gidişata razı gelmediğini gösteriyor. Çatır çatır çatırdıyor AK Parti, meşru zemine gelmedikçe bunu önleyemezsiniz.

YENİKAPI’DAKİ ARAÇ SERGİSİ

Cumartesi Anneleri görmezden gelindi ancak HDP binasının önünde duran annelerin haberi her gün medyada yer alıyor. Şu açıkça bilinmelidir ki biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Biz ne FETÖ’cü olduk ne de teröre destek verdik. Biz bugüne kadar mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Araçlar alınmış, konulmuş. Makam aracı diye toplamışlar. Bunları tenkit ediyorlar. Burada yanlışlıklar yapılabilir. Yanlışlıklar düzeltilir. Ama siz makam aracı verilmemesi icap eden insanlara makam aracı verdiyseniz, eğer siz devletin bu araçlarını parti ve şahsi menfaatler için kullandıysanız vebaldir bu.” m ANKARA

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