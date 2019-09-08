Kaftancıoğlu kararına tepki... Ağır bir ceza geldi
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili mahkûmiyet kararına, “Geçmişte söylediği birtakım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, onu alkışlayanlar ne olacak” tepkisini verdi.
Karamollaoğlu, partisinin dünkü teşkilat toplantısında şunları söyledi:
“Şu anda yüzbinlerce KHK mağduu var, kim haklarını koruyacak? Fikir hürriyeti muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti yanlış yapan iktidarı tenkit ettiğin zaman vardır, yoksa yoktur. İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor, susun. Bu fikir, inanç hürriyeti, demokrasi değildir. Son seçimlerde belediyelerdeki değişiklikler de halkın bu gidişata razı gelmediğini gösteriyor. Çatır çatır çatırdıyor AK Parti, meşru zemine gelmedikçe bunu önleyemezsiniz.
YENİKAPI’DAKİ ARAÇ SERGİSİ
Cumartesi Anneleri görmezden gelindi ancak HDP binasının önünde duran annelerin haberi her gün medyada yer alıyor. Şu açıkça bilinmelidir ki biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Biz ne FETÖ’cü olduk ne de teröre destek verdik. Biz bugüne kadar mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz.
Araçlar alınmış, konulmuş. Makam aracı diye toplamışlar. Bunları tenkit ediyorlar. Burada yanlışlıklar yapılabilir. Yanlışlıklar düzeltilir. Ama siz makam aracı verilmemesi icap eden insanlara makam aracı verdiyseniz, eğer siz devletin bu araçlarını parti ve şahsi menfaatler için kullandıysanız vebaldir bu.” m ANKARA
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