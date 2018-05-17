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    Kafkaslardan ziyaret

    Gamze KOLCU/ANKARA
    17.05.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

    KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heyeti, Çerkes sürgünü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, dün İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i ziyaret etti. Federasyon üyeleri Akşener’e, Çerkeslere özgü yerel bir kıyafet ile özel işlenmiş kamçı hediye etti.

    EN İYİ GELİNLERİMİZDENSİNİZ

    Federasyon Başkanı Yaşar Aslankaya, “Çerkesler kendi aile bağlarına, geleneklerine düşkün insanlardır. Siz de 35 yıldır kaynanasıyla yaşayan en iyi gelinlerimizden birisiniz. Siyasi iklimde çoğulcu, herkese kucak açan bir siyasi parti oluşumundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Umarım istediğiniz, arzu ettiğiniz her şeyi başarırsınız” dedi. Akşener de ziyaretten dolayı federasyon üyelerine teşekkür edip hediye edilen kamçı için “Genellikle kadınlar, anneler terlik kullanır. Terliğin yerini bu alacak” esprisini yaptı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , gündem
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