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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.06.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Silahlı saldırı! Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı

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Silahlı saldırı! Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da bir kafeye giren silahlı saldırgan yüzünü tişörtle gizleyerek etrafa rastgele ateş açarak kaçtı. Saldırıda kafede oturan bir kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan kafelerin bulunduğu bölgeye gelen ve yüzünü tişörtü ile gizleyen silahlı saldırgan, burada bulunan bir kafenin içerisine girerek rastgele ateş açtı. Yaklaşık 10 el ateş eden silahlı saldırgan son kurşunu ise kafe içerisinde duvara asılı bulunan saatte ateş ederek gecenin karanlığından faydalanıp ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi.

Saldırıda kafe içerisinde oturan müşterilerden biri kurşunun omuzuna isabet etmesi sonucunda yaralanırken, yaralı olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından otomobiliyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kafe içerisinde ve çevrede inceleme bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı

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