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    Kafesli kedi evi

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:

    AĞRI’nın Doğubayazıt Belediyesi’nce anaokullarının bahçelerine kurulan kedi evleri, okullardaki miniklerin ilgi odağı haline geldi.

    Doğubayazıt Belediyesi, sokak kedilerinin yuvaya kavuşabilmesi ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla “kedi evleri” projesini hayata geçirdi. Sokak kedilerinin barınma ve beslenme sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan proje kapsamında kedi evleri önce pilot okul olarak seçilen Nuh’un Gemisi ve Zirve anaokulları bahçelerine kuruldu.

    Proje kapsamında ilçedeki anaokullarını dolaşan Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere hayvan hakları ve sevgisiyle ilgili eğitici ve eğlenceli seminerler vermeye başladı. Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, bu projeyle sevgiyle büyüyen bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını anlattı. Ancak evlerin etrafına konulan tel kafesler nedeniyle hayvanlara kısıtlı hareket alanı kalması dikkat çekti.

    Etiketler: Ağrı , kedi evi , gazetehaberleri , gündem
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