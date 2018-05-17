Kafede silahlı çatışma kamerada

Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kafede bir masada oturan dört kişi sohbet ettikleri sırada dışarıdan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şahısların üzerine silahla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan şahıslar ilk önce kendini yere atarken, bu sırada bir kişi yaralandı. Ardından kafede oturan şahıslar bellerinden silahları çıkararak, ateş açılan yöne doğru silahla karşılık verdi. Kafenin camları da bu sırada kırılırken, saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.

Olayda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, film sahnesini aratmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar bir masada oturuyor. Sohbet ettikleri sırada dışarıdan ateş açılıyor. Şahıslar kendilerini yere atarken, bir kişi acı içinde yerde kıvranmaya başlıyor. Bu sırada kafenin camları kırılıyor.Ardından şahıslar bellerindeki silahları çıkarıp ateş açılan yere doğru silahla karşılık veriyor.