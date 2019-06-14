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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
14.06.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Kafede oturan 9 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

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Kafede oturan 9 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kafede çıkan kavgada tüfekle ateş ederek 9 kişiyi yaralayan Özal Kanat (26) ile olaya karışan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında bir kafede meydana geldi. İddiaya göre elinde tüfekle kafeye giren bir şüpheli, tüfeği ateşlemesi sonucu kafede oturan Mehmet Mert Ö. (24), Emre B. (22), Talha A. (21), Kemal A. (23), Salih K. (24), Fatih K. (26), İbrahim K. (21), Mehmet Eren A. (22) ve Durmuş K.'yı (23) ayak kısımlarından vurarak yaraladı.

Durumları hafif olan yaralılar Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaralılar polise verdikleri ifadelerinde, kendilerinin oyun oynadığı sırada şüpheli bir kişinin içeri girerek masada oturanlardan birini dışarı çıkarmaya çalıştığını, o kişinin dışarı çıkmaması üzerine şüphelinin elindeki tüfekle yere doğru ateş ettiğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin daha önce de 24 ayrı suçtan kaydı bulunan Özal Kanat olduğunu tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, yaptığı çalışmada kavga olayına Hasan M. ve Hakan M.'nin de karıştığını tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklandı.

Polis, firari şüpheli Özal Kanat'ın gidebileceği adresleri tespit etti. Kanat, Selçuklu ilçesindeki bir adreste yakalanarak gözaltına aldı. Cebinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Özal Kanat'ın yapılan üst aramasında ise Kişisel Olaylara Müdahale Aracı (KOMA) yazan bir bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özal Kanat, 'Kasten silahla yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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