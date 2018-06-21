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    Yer: Bursa, sevgilisi şoke oldu! Bir saniye sonrası korkunç...

    BURSA (İHA)
    21.06.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Bursa'da erkek arkadaşından ayrılan 23 yaşındaki Melisa K. sevgilisinin göz önünde kendini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K. (23) ile E.Y. bir kafede buluştu. Burada tartışmaya başlayan sevgililer iddiaya göre ayrılmaya karar verdi. Masadan kalkan E.Y. asansöre doğru gittiği sırada Melisa K. çantasından çıkardığı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı. Karnına defalarca bıçak saplayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç kız ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Etiketler: kafe , son dakika , haberler
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