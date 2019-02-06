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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ başlıyor

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‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ başlıyor

Vestel Kafe Vesto, şubat ayında ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. 9 Şubat Cumartesi günü Zorlu Center Kafe Vesto’da mindfulness ve öz-şefkat eğitmeni Güneş Ulus’la başlayacak etkinlikler dizisi, 22 Şubat Cuma günü de Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam edecek.

Vestel’in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto’lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlatıyor. ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ilki 9 Şubat Cumartesi günü saat 16.00-17.00 arası gunesanne.com bloğunun ve ‘Anneliği Like Et-Bir Annenin Farkındalık Notları’ kitabının yazarı Güneş Ulus’la ‘Farkındalıkla Ebeveynlik’ sohbeti olacak.

Güneş Ulus "Günlük hayatın koşturmacasında yaptıklarımızın ve duygularımızın farkında olmadan yaşıyoruz. Ebeveyn olmak hayatımızda en çok kendimizi suçladığımız ve yargıladığımız rollerden bir tanesi. Farkındalıkla ebeveynlikte, kendimize ve çocuğumuza dikkat verebilmeyi öğreniyoruz. Böylelikle çocuğa duygularını ifade edebilmesi için alan açabilmeyi, hayatın kontrol edilebilir bir şey olmadığını ve zorlu duygularla başa çıkabilmeyi deneyimliyoruz" dedi.

Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ikincisi ise 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası düzenlenecek. Ebeveyn Koçu / İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman ‘Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur’ sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak. Zeynep İşman “Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz” dedi.

Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman “İlkini 2016 yılında Beşiktaş mağazamızın içinde açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı bugün 8’e yükseldi. Amacımız müşterilerimizi teknoloji ile daha yakınlaştırmaktı. Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri ile de Kafe Vesto keyfini ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlkini 9 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da Güneş Ulus ile başlatacağımız buluşmaların ebeveynler için hem yararlı hem de keyifli olacağına inanıyoruz. Buluşmaları İzmir Alsancak Kafe Vesto ile devam ettireceğiz” dedi.

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